Ученые показали, как будут выглядеть собаки через 10 тысяч лет

В США специалисты компании по генетическому тестированию домашних животных показали, как будут выглядеть собаки через 10 тысяч лет, пишет портал Interesting Engineering.

Для того, чтобы смоделировать внешность собак из будущего, генетики объединились с ветеринаром Эрни Уордом. Специалисты предполагают, что внешность питомцев будет зависеть от того, ждет ли Землю глобальное потепление или, наоборот, ледниковый период.

В случае, если планета нагреется еще больше, то собаки через 10 тысяч лет будут иметь меньшую массу тела, чем сейчас. Тела небольших размеров требуют меньше еды и энергии, а также их легче охлаждать. Уменьшение поверхности кожи будет иметь дополнительное преимущество в виде защиты собаки от вредного ультрафиолетового излучения.

Повышение температуры также приведет к потере шерсти у собак. Питомцы могут даже стать более активными в ночное время, а еще у них отрастут большие головы и уши, считают эксперты.

Если же Землю ждет существенное похолодание, то мех собак станет более густым и объемным. У питомцев накопится больше жира, который будет служить резервуаром энергии. Уорд предполагает, что в таком случае собаки могут вернуться к волчьему виду с более сильными мышцами, необходимыми для охоты и бега.

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