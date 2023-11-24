В пяти городах ЛНР высадили деревья в память о героях спецоперации

В Краснодоне, Свердловске, Алчевске, Антраците и Луганске высадили 800 молодых деревьев пяти пород в память об участниках спецоперации. В мероприятиях приняли участие сотни человек — местные жители, представители профильных ведомств и волонтерских движений. Об этом сообщили в организации «Сад памяти», которая совместно с фондом «Защитники Отечества» и Луганской епархией является инициатором акции.

Для высадки берез, рябин, акаций, кленов и катальпы подготовили площадки в городских скверах и парках. В Луганске памятные аллеи решили заложить на территориях 7 храмов.

Акция прошла в рамках мероприятий программы экологических гуманитарных миссий в новые регионы. Соответствующий документ в феврале этого года утвердила вице-премьер Виктория Абрамченко.

По словам председателя правительства ЛНР Сергея Козлова, в этом году регион уже участвовал в инициативах «Сада памяти». Спикер подчеркнул, что участники СВО показывают пример мужества и чувства долга, именно поэтому важно как можно чаще проводить такие мероприятия и посвящать их новому поколению героев.

«Сегодня благодаря проекту в рамках гуманитарных миссий, 5 городов ЛНР увековечили память бойцов и заложили мемориальные аллеи, где саженцы будут напоминать об отваге современных бойцов. Мне бы очень хотелось, чтобы эта память никогда не прерывалась», — добавил Сергей Козлов.

Представители Луганской епархии назвали день высадок памятных деревьев большим историческим событием. В церковном ведомстве заявили, что духовенство всегда поможет несущим службу бойцам и присоединится к акциям, посвященным безвременно ушедшим героям.

«Пусть эта высадка станет примером того, как важно беречь и охранять страну и природу для будущих поколений», — сказал руководитель отдела социального служения Луганской епархии протоиерей Александр Беспалов.

В свою очередь представитель фонда «Защитники Отечества» в ЛНР Ольга Гонтарева отметила, что важно поддерживать участников и ветеранов CBO, а также вносить посильный вклад в сохранение памяти героев. Она заверила, что фонд готов поддерживать новые регионы, в том числе в реализации различных эколого-патриотических проектов.

«Сегодняшнее мероприятие — дань уважения всем тем, кто не пожалел своей жизни ради мира на земле, ради благополучия нашего народа. А значит память о них должна жить в наших сердцах, передаваться из поколения в поколение. И юное поколение должно учиться на их примере и быть готово к защите своего Отечества», — сказала Гонтарева.