В Подмосковье продолжается обновление рентген-аппаратов

В Московской области с прошлого года реализуется 3-летняя программа замены аналоговой тяжелой техники на цифровую, замене подлежат устаревшие рентгеновские аппараты, флюорографы и маммографы, так, обновленный рентген-кабинет открылся в Электростальской больнице, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Для качественной диагностики важно оснащение учреждений здравоохранения современным медицинским оборудованием. Поэтому мы продолжаем заменять устаревшую тяжелую технику на современную. «Цифра» имеет ряд преимуществ. Это и скорость исследования, и низкая лучевая нагрузка. Кроме того, результат диагностики загружается в электронную карту пациента. С начала действия программы по замене аналоговой техники мы обновили уже 61 рентгеновский аппарат», - сказала Первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

В Электростальской больнице новый аппарат установлен в терапевтическом корпусе № 3. Он будет применяться для проведения диагностики пациентам стационара. Это уже второй рентгеновский аппарат, установленный взамен старого оборудования в Электростальской больнице за последние 2 месяца.

«Цифровая технология нового аппарата дает возможность получить высококачественное диагностическое изображение на экране компьютера моментально в процессе исследования. Так как оборудование цифровое, оно дает возможность создавать базы данных снимков и дополнительной информации, что позволяет проводить телемедицинские консультации. Также появилась возможность просматривать снимки удаленно через информационные системы», - отметила главный врач Электростальской больницы Елена Тихонова.

Медтехника закуплена по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева, благодаря нацпроекту «Здравоохранение».