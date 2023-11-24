В ЛНР провели осенние высадки деревьев в память о героях СВО

В ЛНР высадили молодые деревья в память об участниках спецоперации. Мероприятие, организованное совместно с АНО «Сад памяти», фондом «Защитники отечества» и Луганской Епархией, прошло одновременно в пяти городах — Краснодон, Свердловск, Алчевск, Антрацит и Луганск.

Для живых памятников подготовили площадки в городских скверах и парках. В Луганске памятные аллеи решили заложить на территориях 7 храмов. Всего же в пяти городах ЛНР появилось 800 молодых деревьев пяти пород: березы, рябины, акации, клены и катальпы.

Высадки прошли в рамках мероприятий программы экологических гуманитарных миссий в новые регионы. Важный для субъектов документ в феврале этого года утвердила вице-премьер Виктория Абрамченко. Оператором экологических гуммиссий выступает АНО «Сад памяти».

По словам председателя правительства ЛНР Сергея Козлова, в этом году регион активно участвовал в таких масштабных инициативах как «Сад памяти». Спикер подчеркнул, что участники СВО показывают пример мужества и чувства долга, именно поэтому важно как можно чаще проводить такие мероприятия и посвящать их новому поколению героев.

«Сегодня благодаря проекту в рамках гуманитарных миссий, пять городов ЛНР увековечили память бойцов и заложили мемориальные аллеи, где саженцы будут напоминать об отваге современных бойцов. Мне бы очень хотелось, чтобы эта память никогда не прерывалась», — сказал Сергей Козлов.

Всего в высадке деревьев в городах ЛНР приняли участие сотни человек, к мероприятиям присоединились местные жители, представители профильных ведомств и волонтерских организаций.