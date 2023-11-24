В Ленобласти ребенок попал в больницу после того, как подобрал пластиковую бутылку

В Ленобласти следователи устанавливают обстоятельства отравления трехлетнего ребенка. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в поселке Новый Свет. По предварительной информации, ребенок вышел на прогулку вместе с отцом. На детской площадке младший член семьи подобрал пластиковую бутылку и начал играть с находкой.

Спустя некоторое время его госпитализировали в медучреждение с признаками отравления. Врачи помогли пациенту, на данный момент ему ничто не угрожает.

Следователи проводят все необходимые мероприятия. По их результатам будет принято процессуальное решение.

Ранее в Петербурге ребенок попал в больницу с отравлением средством от тараканов.