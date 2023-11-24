Россиянам рассказали, как правильно совершать покупки в «Черную пятницу»

Сэкономить на покупках в Черную пятницу, которая началась в ночь на 24 ноября, можно, если сравнивать цены. Об этом kp.ru рассказал клинический психолог Владимир Крупин.

«Черная пятница так устроена, что цепляет даже тех, кто не страдает зависимостью от шоппинга. Противостоять колоссальному напору, обещающему дикие скидки, очень тяжело», — отметил он.

По его словам, готовиться к подобным распродажам нужно заранее. Для этого стоит составлять wish-list (список желаний) с желаемыми покупками и указывать их стоимость.

«Хороший способ контролировать свои расходы, это всегда иметь и знать, сколько стоит нужная вещь на протяжении 2-3 месяцев. Например, я хочу новые наушники или телевизор, отслеживаю цены на них. И если вижу, что снижение в Черную пятницу значительно, покупаю и получаю именно желанную покупку», — добавил психолог.

Он также посоветовал определить бюджет, который можно позволить себе потратить на покупки.

Врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина до этого рассказала, что акция «черная пятница» особенно опасна для шопоголиков, поскольку создает атмосферу ограниченности предложения. Она подчеркнула, что важно соблюдать осторожность и осознавать свои потребности, участвуя в подобных акциях.

Ранее эксперты развеяли мифы о «черной пятнице» на маркетплейсах.