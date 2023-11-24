Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, как правильно совершать покупки в «Черную пятницу»

Психолог Крупин: перед покупками в «Черную пятницу» важно сравнивать цены

close
100%
Freepik.com

Сэкономить на покупках в Черную пятницу, которая началась в ночь на 24 ноября, можно, если сравнивать цены. Об этом kp.ru рассказал клинический психолог Владимир Крупин.

«Черная пятница так устроена, что цепляет даже тех, кто не страдает зависимостью от шоппинга. Противостоять колоссальному напору, обещающему дикие скидки, очень тяжело», — отметил он.

По его словам, готовиться к подобным распродажам нужно заранее. Для этого стоит составлять wish-list (список желаний) с желаемыми покупками и указывать их стоимость.

«Хороший способ контролировать свои расходы, это всегда иметь и знать, сколько стоит нужная вещь на протяжении 2-3 месяцев. Например, я хочу новые наушники или телевизор, отслеживаю цены на них. И если вижу, что снижение в Черную пятницу значительно, покупаю и получаю именно желанную покупку», — добавил психолог.

Он также посоветовал определить бюджет, который можно позволить себе потратить на покупки.

Врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина до этого рассказала, что акция «черная пятница» особенно опасна для шопоголиков, поскольку создает атмосферу ограниченности предложения. Она подчеркнула, что важно соблюдать осторожность и осознавать свои потребности, участвуя в подобных акциях.

Ранее эксперты развеяли мифы о «черной пятнице» на маркетплейсах.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий