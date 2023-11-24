Восьмой спецрейс МЧС РФ доставит россиян из сектора Газа в Москву

МЧС России сообщило в своем Telegram-канале, что еще более 100 россиян и членов их семей из сектора Газа доставят в Россию.

Колонны автобусов с эвакуированными направляются в аэропорт Каира, откуда они вылетят в Москву, рассказали в министерстве. Их сопровождают спасатели и медики МЧС, которые оказывают необходимую помощь.

Там подчеркнули, что это уже восьмой спецрейс российского МЧС.

До этого директор департамента информационной политики МЧС РФ Роман Охотенко сообщал, что с начала вооруженного конфликта между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС с 7 октября сектор Газа через контрольно-пропускной пункт на границе с Египтом покинули 750 граждан России.

24 ноября пресс-секретарь представительства РФ при Палестинской национальной администрации (ПНА) в Рамалле Алия Зарипова рассказала, что в секторе Газа остаются около 450 россиян.

Ранее покинувшие сектор Газа россияне рассказали о жизни в зоне боевых действий.