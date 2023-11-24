Глава Тюменской области презентовал регион на выставке «Россия»

Жители Тюменской области благодарны президенту России Владимиру Путину за возможности для развития, которые были предоставлены региону, субъект ими воспользовался. Об этом, представляя регион на выставке «Россия», заявил губернатор Тюменской области Александр Моор.

«По поручению главы государства началась усиленная работа по сохранению культурного наследия Тобольска. Сегодня древняя столица края по праву считается жемчужиной Сибири. Благодаря динамичному экономическому развитию региона и принятым по поручению президента России мерам по поддержке материнства и детства в нашем регионе уже на протяжении почти 20 лет наблюдается стабильный прирост населения. По этому показателю мы на 11 месте среди 89 регионов страны», — сообщил глава региона.

Повод для гордости, по его словам, представляет строительная сфера: в 2022 году в Тюменской области было построено 2 млн 245 тыс. кв. метров жилья. За последние 5 лет обновлено 3,1 тыс. км дорог и возведено 19 мостов, 11 развязок и путепроводов.

«Тюменская область занимает третье место по качеству жизни среди всех регионов и третью позицию в национальном рейтинге инвестиционной привлекательности», — добавил губернатор.

По его словам, туристическая отрасль — одна из точек роста экономики Тюменской области. За последние пять лет турпоток вырос в 1,5 раза и достиг рекордного уровня 3,37 млн туристов в 2022 году. Ожидается, что в 2023 году область посетят 3,5 млн туристов.

В рамках образовательной программы посетителям выставки проведут лекции: «Тюмень — первый русский город в Сибири», «Нейрохирургия будущего родом из Тюмени» и «Недра Сибири — это не только нефть и газ!»

Также Тюменская область совместно с фондом «Сколково» проведет финал VII Всероссийского отбора высокотехнологичных стартапов «НеАкселератор INNOWEEK 23: от идеи до устойчивого бизнеса». На форуме инвесторы познакомятся с лучшими проектами.

Шеф-повара региона приготовят блюда, которые любили известные уроженцы тюменского края — Дмитрий Менделеев, Григорий Распутин, Петр Ершов.

Концертную программу представят творческие коллективы Тюменской области: театр «Мимикрия», команда КВН «Союз», ансамбль «ЯромилЪ».

Международная выставка-форум «Россия» продлится на ВДНХ до 12 апреля 2024 года. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.