Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Губернатор Подмосковья вручил госнаграды многодетным семьям региона

Воробьев: в Подмосковье более 10 лет работает программа для многодетных семей

close
100%
Пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в Красногорске в преддверии Дня матери вручил государственные и областные награды многодетным семьям региона, сообщает пресс-служба губернатора.

«Очень приятно, что сегодня я имею возможность вручить государственные награды от имени нашего Президента за заслуги по воспитанию детей и региональный знак. Надеюсь, что в Подмосковье будет больше многодетных семей. Область растет, сейчас уже более 108 тыс. семей, а в 2014-м было 14 тыс. Сложно воспитать и одного ребенка, а здесь сегодня присутствуют семьи, у которых 12, 9, 7 детей. Хочу поблагодарить и поздравить вас», — сказал Воробьев.

Также губернатор рассказал о поддержке правительства.

«Мы стараемся инвестировать, делать все, чтобы наши дети состоялись – получили образование, воспитание, общались с правильными, хорошими людьми. Более 10 лет у нас работает программа для многодетных. Начали выдавать сертификаты тем, у кого 7 и более детей, а еще семьям с тройняшками и даже четверняшками. За это время новое жилье купили уже более 260 семей», — отметил губернатор.

Ордена «Родительская слава» удостоены Галина и Андрей Зозуля из Орехово-Зуевского городского округа, воспитывающие 12 детей.

Также орден «Родительская слава» получили Надежда и Алексей Козловы из Ликино-Дулево, у которых шестеро сыновей и 1 дочь.

Еще одна семья, удостоенная ордена «Родительская слава» - Татьяна и Андрей Никитины из городского округа Протвино, воспитывающие 9 детей.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий