Губернатор Подмосковья вручил госнаграды многодетным семьям региона

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в Красногорске в преддверии Дня матери вручил государственные и областные награды многодетным семьям региона, сообщает пресс-служба губернатора.

«Очень приятно, что сегодня я имею возможность вручить государственные награды от имени нашего Президента за заслуги по воспитанию детей и региональный знак. Надеюсь, что в Подмосковье будет больше многодетных семей. Область растет, сейчас уже более 108 тыс. семей, а в 2014-м было 14 тыс. Сложно воспитать и одного ребенка, а здесь сегодня присутствуют семьи, у которых 12, 9, 7 детей. Хочу поблагодарить и поздравить вас», — сказал Воробьев.

Также губернатор рассказал о поддержке правительства.

«Мы стараемся инвестировать, делать все, чтобы наши дети состоялись – получили образование, воспитание, общались с правильными, хорошими людьми. Более 10 лет у нас работает программа для многодетных. Начали выдавать сертификаты тем, у кого 7 и более детей, а еще семьям с тройняшками и даже четверняшками. За это время новое жилье купили уже более 260 семей», — отметил губернатор.

Ордена «Родительская слава» удостоены Галина и Андрей Зозуля из Орехово-Зуевского городского округа, воспитывающие 12 детей.

Также орден «Родительская слава» получили Надежда и Алексей Козловы из Ликино-Дулево, у которых шестеро сыновей и 1 дочь.

Еще одна семья, удостоенная ордена «Родительская слава» - Татьяна и Андрей Никитины из городского округа Протвино, воспитывающие 9 детей.