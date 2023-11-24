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Судебные приставы не смогли объяснить, куда Баязитову увели из зала суда

Журналистку Баязитову увели из зала суда в неизвестном направлении

Журналистку и администратора Telegram-канала «Адские бабки» Александру Баязитову, которой сегодня должны огласить приговор по делу о мошенничестве, увели из зала суда, сообщает корреспондент «Газеты.Ru». Журналистку доставили в суд и провели в зал, однако через минуту увели в неизвестном направлении.

Сама Баязитова сказала журналистам, что не понимает, куда ее ведут. Судебные приставы также не смогли ответить на вопрос, куда ее уводят.

Адвокат второй фигурантки дела, медиатехнолога Ольги Архаровой, также не знает, куда увели Баязитову. Об этом она сообщила корреспонденту «Газеты.Ru».

Александру Баязитову и медиатехнолога Ольгу Архарову подозревают в вымогательстве у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова. 15 ноября представитель гособвинения заявил, что считает вину подсудимых в вымогательстве полностью доказанной, попросив приговорить Баязитову к 14 годам колонии общего режима, а Архарову — к 13 годам. 24 ноября Басманный суд Москвы должен вынести приговор.

Ранее Баязитову доставили в суд на оглашение приговора по делу о мошенничестве.

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