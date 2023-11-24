Оглашение приговора по делу Баязитовой перенесли на 27 ноября

Басманный суд Москвы перенес оглашение приговора по делу по мошенничестве в отношении журналистки и администратора Telegram-канала «Адские бабки» Александры Баязитовой на 27 ноября. Об этом сообщила пресс-секретарь суда, передает корреспондент «Газеты.Ru».

24 ноября Басманный суд Москвы должен был вынести приговор по материалам дела о вымогательстве денег у банкира и топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова. Слушания по ходатайству потерпевшего проходили в закрытом режиме. В среду, 15 ноября, начались прения сторон. Во время своего выступления представитель гособвинения заявил, что считает вину подсудимых в вымогательстве полностью доказанной, попросив приговорить Баязитову к 14 годам колонии общего режима, а медиатехнолога Ольгу Архарову, которая так же проходит по данному делу, — к 13 годам.

По данному делу также проходит Инна Чурилова, которая тоже администрировала Telegram-каналы. Чурилова получила четыре года условно по ст. 163 УК («вымогательство»), признала вину и раскаялась.

Ранее сообщалось, что судье из Томской области, который брал взятки с 2018 года, назначили условный срок.