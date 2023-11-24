Главу Ленинского городского округа Подмосковья задержали

С главой Ленинского городского округа Подмосковья Алексеем Спасским проводят следственные действия. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Источники отметили, что на рабочем месте Спасского в здании администрации прошли обыски.

Telegram-канал «112» также сообщал о том, что по подозрению в причастности к нарушениям при строительстве жилых домов задержали замглавы Ленинского района Подмосковья Альберта Гравина. Он дал признательные показания на своего начальника.

После этого Спасского тоже задержали, отмечали журналисты. Но пока неясно, какие именно вопросы у силовиков к чиновнику.

До этого МВД возбудило дело о мошенничестве против экс-депутата Романа Гольдмана. Согласно предоставленной информации, в ГУ МВД по Красноярскому краю обратились более 1 000 пайщиков сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «Агро Вклад», принадлежащего Гольдману. Предварительная сумма ущерба составила «более 1 млрд рублей».

Ранее в Дагестане задержали генерал-майора по делу о хищении.