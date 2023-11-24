Челябинский таксист проколол колесо блогеру-миллионнику в конфликте из-за клиентов

В Челябинске розыгрыш закончился для видеоблогера-миллионника Boroda TV (настоящее имя Владимир Литовченко) сменой шин. Об этом сообщает 74.ru.

Инцидент произошел на местном вокзале. По задумке видеоблогера, его знакомым, якобы отцу и сыну, нужно найти машину, которая отвезет их до нужного пункта. Задача Boroda TV – переманивать «клиентов» к себе, если кто-то согласится их подвезти.

Один их таксистов согласился выполнить работу за 1500 рублей, но Литовченко предложил сумму на 500 рублей меньше. Пассажиры уже были готовы сесть в машину, но настоящий таксист заявил, что не даст украсть у него клиентов и достал шило.

В беседе с журналистами блогер заявил, что во время конфликта мужчина успел проколоть ему правое переднее колесо. Замена обошлась в 1500 рублей. Заявление на водителя Литовченко решил не писать.

Ранее в Уфе таксист распылил перцовый баллончик на клиентов за проблемное поведение в машине.