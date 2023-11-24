Мужчина выиграл пожизненный приз в лотерею из-за ошибки продавца

В США мужчина выиграл пожизненный приз в лотерею благодаря ошибке продавца, пишет издание UPI.

Как рассказал 60-летний Майкл Сопейстал, он регулярно приезжает в Мичиган, чтобы пообедать в любом ресторане и купить билет для участия в местной лотерее. Долгое время мужчина оставался без выигрыша, но недавно ему все-таки улыбнулась удача. Правда, это произошло благодаря продавцу.

Кассир случайно продал Майклу не тот билет, который хотел покупатель, и он оказался выигрышным. Теперь победитель будет получать каждый год по $25 тысяч в течение всей жизни.

«Я сразу же начал думать о том, что я могу сделать с этими деньгами», — рассказал Майкл.

Позже Сопейстал сообщил, что планирует потратить деньги. Мужчина планирует отправиться в путешествие и пополнить свои сбережения.

Ранее в США у победителя в лотерею попытались отобрать выигрыш в два миллиарда долларов.