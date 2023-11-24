Врач предупредила шопоголиков об опасности «черной пятницы»

Акция «черная пятница» особенно опасна для шопоголиков, поскольку создает атмосферу ограниченности предложения. Об этом в интервью РИАМО предупредила врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина.

«Люди, склонные к шопоголизму, могут быть наиболее подвержены зависимости от таких акций, как «черная пятница». Это включает тех, кто испытывает личностную неудовлетворенность и использует покупки, как способ удовлетворить свои эмоциональные потребности», — отметила врач.

Она подчеркнула, что важно соблюдать осторожность и осознавать свои потребности, участвуя в подобных акциях.

«Черная пятница» стартует в России 24 ноября и продлится три дня. К ней присоединяются магазины, маркетплейсы и компании, предоставляющие услуги.

Юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский до этого отмечал, что во время «черной пятницы» на страницах маркетплейсов заявляется о скидках, которые доходят до 40-60%. Однако, по его словам, чаще всего это не более, чем способ привлечь покупателей. Во время таких акций следует ориентироваться на закон торговли, согласно которому никто не станет работать себе в убыток. Для покупателей часто важнее размер скидки, чем конечная цена товара — этим пользуются продавцы, добавил эксперт.

Эксперты по кибербезопасности также предупреждали пользователей, что во время «черной пятницы» активизируются сетевые мошенники, которые часто создают поддельные сайты и страницы в соцсетях для выманивания личных данных.

Ранее Центробанк назвал способы отличить мошеннические сайты с распродажами от настоящих.