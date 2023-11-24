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Врач назвала причины, которые могут вызывать боль в пояснице у людей старше 60 лет

Врач Романенко: поясница у пожилых может болеть из-за проблем с суставами

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Патологии костно-мышечной системы могут вызывать боли в пояснице у людей старше 60 лет, рассказала «Москве 24» врач-терапевт Татьяна Романенко.

По ее словам, в этом случае боли могут быть связаны с движением или возникать в каком-то определенном положении тела. Среди возможных недугов — радикулит, поражение позвоночника или защемление, уточнила врач.

«Иногда поясница болит, когда есть проблема, например, с тазобедренными или какими-нибудь другими суставами. Когда у человека поражен тазобедренный сустав и он сидит, напрягаются мышцы, и это уже будет такая рефлекторная боль в спине, в частности в пояснице», — продолжила Романенко.

Кроме того, неприятные ощущения в области поясницы у пожилых могут сигнализировать о патологии мочеполовой системы. Здесь речь может идти о воспалении почек, мочекаменной болезни или отхождении камней.

Врач-терапевт Алексей Хухрев до этого говорил, что сильная боль в пояснице, рвота и появление крови в моче могут быть признаками появления камней в почках. По его словам, самым явным признаком является почечная колика.

Ранее были названы неожиданные признаки рака матки.

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