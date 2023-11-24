Появились кадры с беспорядками в Ирландии

Появились кадры погромов на улицах Дублина, произошедших вечером 23 ноября в связи с нападением на детей. Снимки и видео сделали очевидцы событий.

На фотографиях представлены последствия действий толпы, в том числе сгоревшие автомобили.

Ирландская полиция ранее задержала свыше 30 человек, участвовавших в массовых беспорядках в Дублине. Погромы в столице Ирландии начались поздно вечером 23 ноября и продлились до следующего утра. Причиной протестов стало нападение мигранта с ножом на трех детей и женщину.

Предполагается, что нападающий — иммигрант из Алжира. Около площади Парнелл, где ранее произошел инцидент, собрались люди и напали на нескольких полицейских, забросав их пиротехническими средствами, как минимум один получил травмы. Кроме того, погромщики подожгли одну из полицейских машин.

Армия Ирландии поспешила заверить, что не участвовала в разгоне беспорядков в центре Дублина. В руководстве вооруженными силами призвали ирландцев к осторожности, а также попросили доверять только официальным источникам.

Ранее Илон Маск заметил тревожную деталь в беспорядках в Дублине.