Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Появились кадры с беспорядками в Ирландии

Появились кадры с беспорядками в Дублине после нападения на детей

close
100%
Clodagh Kilcoyne/Reuters

Появились кадры погромов на улицах Дублина, произошедших вечером 23 ноября в связи с нападением на детей. Снимки и видео сделали очевидцы событий.

На фотографиях представлены последствия действий толпы, в том числе сгоревшие автомобили.

Ирландская полиция ранее задержала свыше 30 человек, участвовавших в массовых беспорядках в Дублине. Погромы в столице Ирландии начались поздно вечером 23 ноября и продлились до следующего утра. Причиной протестов стало нападение мигранта с ножом на трех детей и женщину.

Предполагается, что нападающий — иммигрант из Алжира. Около площади Парнелл, где ранее произошел инцидент, собрались люди и напали на нескольких полицейских, забросав их пиротехническими средствами, как минимум один получил травмы. Кроме того, погромщики подожгли одну из полицейских машин.

Армия Ирландии поспешила заверить, что не участвовала в разгоне беспорядков в центре Дублина. В руководстве вооруженными силами призвали ирландцев к осторожности, а также попросили доверять только официальным источникам.

Ранее Илон Маск заметил тревожную деталь в беспорядках в Дублине.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий