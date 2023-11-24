Британцы нашли необычный способ снять стресс

Британцы нашли необычный способ избавиться от стресса. Об этом пишет британская газета The Guardian.

По информации издания, терапевтические сессии придумала владелица фермы Дамбл в Восточном Йоркшире Фиона Уилсон. Билет стоит £50. Идея проводить терапевтические сессии с коровами пришла ей в голову спонтанно.

«Пять месяцев ушло на то, чтобы обучить коров-обнимашек, выяснить, как и когда они будут наиболее спокойными, и приучить их к незнакомцам», — говорится в публикации.

Автор публикации подчеркивает, что не стоит идти в поле и пытаться самостоятельно обнимать коров. Коровы на ферме Уислон получают угощение перед приходом посетителей, поэтому во время сессии они сыты и находятся в хорошем расположении духа.

Уилсон добавила, что коров готовили в течение нескольких месяцев. Теперь они спокойны и не боятся незнакомых людей.

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