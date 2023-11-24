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На Украине начали собирать информацию для эвакуации водителей с границы с Польшей

Деркач: Киев собирает данные для эвакуации водителей с границы с Польшей

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Roman Baluk/File Photo/Reuters

Киев собирает информацию для эвакуации водителей с украинско-польской границы, а также призывает Европейский союз создать специальную группу для мониторинга ситуации. Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины Сергей Деркач, его слова приводит украинская телевизионная служба новостей (ТСН).

«Уже вышло время на согласование компромиссов. Сейчас наши водители при минусовой температуре страдают от действий нескольких людей, которые заблокировали границу с согласия местных властей», — сказал он.

По словам Деркач, Киев также решил инициировать создание мониторинговой группы из представителей государств Евросоюза на границе для фиксации происходящего.

23 ноября Госпогранслужба Украины сообщала, что польские перевозчики перекрыли движение грузового транспорта еще на одном пункте пропуска на украинско-польской границе. На этот раз заблокированным оказался пункт «Медика».

20 ноября замминистра инфраструктуры Украины Сергей Деркач сообщал, что польские перевозчики начали препятствовать прохождению гуманитарных грузов и цистерн с горючим.

До этого польские водители объявили о начале забастовки с фактическим перекрытием движения грузового автотранспорта через польско-украинскую границу.

Ранее на границе Словакии и Украины образовалась огромная пробка из-за польских водителей.

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