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В Подмосковье после проверки на складе Wildberries из РФ выдворят трех мигрантов

В Электростали задержали 16 работников склада Wildberries

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

В Подмосковье более десяти работников Wildberries задержаны за нарушение миграционного законодательства. Об этом сообщает МВД Медиа.

Протоколы составили в отношении 16 сотрудников склада в Электростали по статьям о незаконном осуществлении трудовой деятельности, нарушении режима пребывания на территории РФ и другим.

Каждого из задержанных обязали выплатить штраф в размере от двух до пяти тысяч рублей. Троих мигрантов выдворят из России.

«В настоящее время полицейские продолжают работу по противодействию незаконной миграции», — сообщается в публикации.

Ранее стало известно о проверках на складе маркетплейса Wildberries. Источники сообщили о том, что некоторым сотрудникам вручили повестки.

Ранее в Wildberries изменили около 20 положений, регламентирующих взаимоотношения с продавцами и покупателями.

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