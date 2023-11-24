В Подмосковье после проверки на складе Wildberries из РФ выдворят трех мигрантов

В Подмосковье более десяти работников Wildberries задержаны за нарушение миграционного законодательства. Об этом сообщает МВД Медиа.

Протоколы составили в отношении 16 сотрудников склада в Электростали по статьям о незаконном осуществлении трудовой деятельности, нарушении режима пребывания на территории РФ и другим.

Каждого из задержанных обязали выплатить штраф в размере от двух до пяти тысяч рублей. Троих мигрантов выдворят из России.

«В настоящее время полицейские продолжают работу по противодействию незаконной миграции», — сообщается в публикации.

Ранее стало известно о проверках на складе маркетплейса Wildberries. Источники сообщили о том, что некоторым сотрудникам вручили повестки.

Ранее в Wildberries изменили около 20 положений, регламентирующих взаимоотношения с продавцами и покупателями.