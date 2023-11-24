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Баязитову доставили в суд на оглашение приговора по делу о мошенничестве

Журналистку Баязитову привезли в Басманный суд Москвы на оглашение приговора

Журналистку и администратора Telegram-канала «Адские бабки» Александру Баязитову доставили в Басманный суд Москвы для оглашения приговора по делу о вымогательстве, сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

24 ноября Басманный суд Москвы вынесет приговор по материалам дела о вымогательстве денег у банкира и топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова. Слушания по ходатайству потерпевшего проходили в закрытом режиме. В среду, 15 ноября, начались прения сторон. Во время своего выступления представитель гособвинения заявил, что считает вину подсудимых в вымогательстве полностью доказанной, попросив приговорить Баязитову к 14 годам колонии общего режима, а медиатехнолога Ольгу Архарову, которая так же проходит по данному делу, — к 13 годам.

По данному делу также проходит Инна Чурилова, которая тоже администрировала Telegram-каналы. Чурилова получила четыре года условно по ст. 163 УК («вымогательство»), признала вину и раскаялась.

Адвокат Архаровой Елена Федулова ранее рассказала, что в Telegram-канале Баязитовой «Адские бабки» был размещен пост о профессиональной деятельности Ушакова и его судимости. Весной 2022 года Ушаков лично написал в чат-бот канала с просьбой разместить в отношении него позитивный пост, но Чурилова отказалась. Позже с ней пыталась договориться помощница Ушакова, но также получила отказ. По словам адвоката, в июне прошлого года помощница топ-менеджера попросила Чурилову поставить «блок» на упоминание Ушакова в «Адских бабках». Позже Чуриловой и Баязитовой перевели 420 тыс. рублей за первый месяц данной услуги. Затем Архарова предлагала продлить услуги со скидкой — за 1,2 млн рублей за три месяца.

Ранее сообщалось, что судье из Томской области, который брал взятки с 2018 года, назначили условный срок.

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