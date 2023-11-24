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Россияне ответили, как часто они едят полуфабрикаты

«КП»: большинство россиян едят полуфабрикаты

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Depositphotos

Почти все (90%) россияне покупают полуфабрикаты — сосиски, пельмени, колбасы, наггетсы в магазине, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 9,1 тыс. человек.

При этом 3% из них питаются такой едой на регулярной основе, потому что им некогда готовить самостоятельно, 11% — едят их стабильно два раза в неделю. Еще 44% сказали, что едят такую продукцию только тогда, когда у них нет времени на приготовление других блюд, 32% — только в крайних случаях.

Только 10% опрошенных россиян признались, что вообще не едят магазинные полуфабрикаты. Некоторые подобные заготовки они делают самостоятельно, например, лепят пельмени.

«Полноценный обед из жареной куриной грудки и спагетти готовится за 10 минут. Было бы желание. А есть бургеры из доставки – вообще не дело», — сказал участник опроса.

Накануне главный диетолог Депздрава Москвы Антонина Стародубова говорила, что пельмени, купленные в магазине, нельзя есть слишком часто, потому что это может повысить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения и сахарного диабета.

Ранее сообщалось, что Роскачество нашло опасные бактерии в популярных пельменях.

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