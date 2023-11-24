Врач объяснила, когда дрожь в руках является тревожным сигналом

Регулярный тремор рук, который продолжается длительное время и сопровождается другими жалобами, может быть тревожным сигналом. Об этом «Москве 24» рассказала врач-невролог, вегетолог, кандидат медицинских наук Елена Беленко.

По ее словам, дрожь в руках может появляться в стрессовых ситуациях, что не является аномалией. Однако при постоянно появляющемся недуге важно обратиться к врачу. Особенно если становится сложно выполнять привычные действия, например, взять кружку с водой и поднести ее ко рту.

«При появлении тремора важно исключить наличие болезни Паркинсона, рассеянного склероза, какого-либо поражения мозга: опухоли, инсульта и так далее. Также причиной может быть черепно-мозговая травма», — отметила Беленко.

Помимо этого, спровоцировать появление недуга могут заболевания щитовидной железы, печени, поражение функции периферических нервов, продолжила эксперт. Она также отметила, что для серьезных заболевания, помимо дрожи в руках, могут быть характерны тремор головы, языка, всего тела, дрожание голоса, расстройство чувствительности конечностей и лица и не только. Точную причину сбоя организма поможет установить осмотр у невролога, заключила врач.

Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Оксана Панова до этого говорила, что человек может испытывать чувство голода, сильное перевозбуждение с приступами паники, учащенное сердцебиение и тремор рук при резком снижении уровня глюкозы в организме.

Ранее врач назвала признаки гормонального дисбаланса.