В Новочеркасске произошла авария на крупном водоводе

Авария произошла на водоводе в Новочеркасске Ростовской области. Об этом сообщил глава городской администрации Юрий Лысенко в своем Telegram-канале.

«На водоводе 1000 миллиметров, <…> произошла крупная авария», — отметил мэр.

Он уточнил, что водовод питает Промышленный район. По словам главы горадминистрации, подачу воды временно отключили. В местные котельные подвозят воду, чтобы они работали без перебоев. Лысенко обратил внимание, что при необходимости будет организован и подвоз воды для жителей.

Ремонтные бригады компании «Экотехнологии» уже приступили к устранению аварийной ситуации. По предварительной информации, подача воды в Промышленный район возобновится днем 24 ноября.

В середине ноября в Воронеже без воды остался один из районов из-за аварии. В мэрии города рассказали, что водоснабжение остановили в Центральном районе, где проживают около 80 тыс. человек. Утечку холодной воды обнаружили в камере водовода.

Ранее стало известно, что более 50 человек пострадали в результате прорыва трубы с горячей водой в ТЦ в Москве.