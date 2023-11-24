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В Новочеркасске произошла авария на крупном водоводе

Мэр Лысенко заявил, что в Новочеркасске случилась авария на крупном водоводе

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Авария произошла на водоводе в Новочеркасске Ростовской области. Об этом сообщил глава городской администрации Юрий Лысенко в своем Telegram-канале.

«На водоводе 1000 миллиметров, <…> произошла крупная авария», — отметил мэр.

Он уточнил, что водовод питает Промышленный район. По словам главы горадминистрации, подачу воды временно отключили. В местные котельные подвозят воду, чтобы они работали без перебоев. Лысенко обратил внимание, что при необходимости будет организован и подвоз воды для жителей.

Ремонтные бригады компании «Экотехнологии» уже приступили к устранению аварийной ситуации. По предварительной информации, подача воды в Промышленный район возобновится днем 24 ноября.

В середине ноября в Воронеже без воды остался один из районов из-за аварии. В мэрии города рассказали, что водоснабжение остановили в Центральном районе, где проживают около 80 тыс. человек. Утечку холодной воды обнаружили в камере водовода.

Ранее стало известно, что более 50 человек пострадали в результате прорыва трубы с горячей водой в ТЦ в Москве.

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