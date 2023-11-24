Уролог перечислил разрушающие почки привычки

Для полноценной работы почек необходимо пить достаточное количество воды. Врач уролог-андролог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Артур Богатырев в разговоре с «Газета.Ru» назвал привычки, разрушающие почки.

«Поскольку этот орган выполняет выделительную функцию и выводит токсины из организма, ему необходима жидкость. В случае ее отсутствия приток крови к почкам ослабляется, и они перестают в полной мере справляться со своей функцией. Результатом этого могут стать почечные заболевания. Однако следует помнить, что и переизбыток жидкости может принести вред. Оптимальным количеством для взрослых считается около 8-10 стаканов воды в день», — рассказал Богатырев.

Уролог также отметил пагубное влияние чрезмерного потребления соли, переизбыток которой вынуждает почки работать без остановки. Со временем это может привести к снижению функций органа и, как следствие, задержке воды в организме. Кроме того, переизбыток соли приводит к повышенному содержанию белка в моче, что также негативно сказывается на состоянии почек. По словам врача, в сутки рекомендуется потреблять не более пяти граммов соли.

«Нельзя не отметить и такую вредную привычку, как прием обезболивающих препаратов, из-за которых приток крови к почкам ухудшается. Их длительное применение может стать причиной острой почечной недостаточности и других опасных заболеваний почек», — добавил врач.

Еще одной причиной, негативно влияющей на состояние почек, он назвал длительное воздержание от похода в туалет при переполненном мочевом пузыре. Во-первых, это может способствовать развитию инфекций в мочевыводящей системе, а во-вторых — усиливается давление на почки.

«Стоит отметить и такие вредные привычки, как курение сигарет и употребление алкоголя, которые вредят всему организму. Они наносят достаточно серьезный вред, в том числе и почкам», — добавил Богатырев.

В заключение он отметил, что для здоровья почек важен качественный сон. Отсутствие этой привычки нередко вызывает повышенное кровяное давление и закупорку артерии, что провоцирует почечные заболевания.

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