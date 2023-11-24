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Свыше 200 тыс. рублей большинство россиян планируют потратить на отдых в 2024 году

На отпуск россияне чаще всего тратят до 20% среднегодового дохода

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Shutterstock

В 2024 году россияне ожидают потратить на отпуск более 200 тысяч рублей — такие траты запланированы у большинства опрошенных (69%). Сумма связана с высокими расходами на перелеты и проживание, показало исследование BestDoctor, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Реже россияне (10%) планируют потратить от 150 до 200 тыс. рублей и будут выбирать путешествия исходя из этого бюджета. Еще 8% — от 50 до 100 тыс. рублей, другие 8% респондентов готовы заплатить за тур от 100 до 150 тыс. 4% — от 10 до 50 тыс. рублей. И только 1% опрошенных не готовы тратиться на отдых в 2024 году вообще.

Чтобы отдохнуть от работы, подавляющее число россиян (67%) готовы откладывать на отпуск в течение года от 10 до 20% среднегодового дохода. Каждый пятый россиянин при планировании бюджета закладывает на отпуск не более 10% от среднегодового дохода, и только 6% — от 20 до 30%, еще 5% — больше 30%. А вот не может позволить себе откладывать на отпуск только 1% опрошенных.

«Оптимальные траты на отдых должны составлять от 10 до 20% среднегодового дохода. При этом важно, чтобы помимо этих трат остались накопления, которые составят еще от 20% среднегодового дохода — это будет доходная и защитная часть бюджета. При грамотном финансовом планировании доходная часть будет состоять из акций и облигаций, инвестиций в бизнес и недвижимость, в инвестиционное страхование жизни. А защитная часть, например, будет распределяться на накопительное страхование жизни — финансовый инструмент, который поможет пережить сложные времена. Таким образом, правильное инвестирование поможет увеличить доходную часть личного бюджета», — прокомментировал Борис Бальбоа, СЕО бизнес-юнита Life группы компаний BestDoctor.

Ранее россияне рассказали, ссорятся ли с коллегами из-за графика отпусков.

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