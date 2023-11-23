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В Брянской области жительница пожаловалась на Минобороны РФ

В Брянской области жительница пожаловалась на МО РФ из-за затоптанного участка

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РИА Новости

В Брянской области жительница пожаловалась на Министерство обороны, указав, что военнослужащие одной из частей в Западном военном округе затоптали ее земельный участок. Об этом говорится в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Петербурга.

«Истец рассказала, что ей принадлежит земельный участок в Брянской области. На участке ее сын занимается выращиванием зерновых и овощных культур. В апреле 2022 сын сообщил, что земельный участок истоптан и приведен в негодность техникой, а также, что на нем располагаются военнослужащие», — говорится в сообщении.

Ранее юрист Павел Чиков (признан в РФ иностранным агентом) сообщил, что военный суд в России отклонил жалобу адвоката Леонида Соловьева на отказ военно-следственного управления СК провести проверку после задержания гражданина Украины за «противодействие специальной военной операции».

Уточняется, что речь идет о студенте Харьковского юридического университета Никите Шкрябине. Как утверждали его мать и проректор вуза, молодой человек не участвовал в боевых действиях. Согласно сообщению Чикова, адвокат Шкрябина Леонид Соловьев в августе 2022 года получил подтверждение его задержания, однако о местонахождении украинца адвокату не было сообщено. В посещении Соловьеву также было отказано.

Как пояснили адвокату в Минобороны РФ, «сведения о местах содержания лиц, задержанных за противодействие специальной военной операции, являются информацией ограниченного распространения и передаче третьим лицам не подлежат».

Ранее ФСБ предъявила обвинение ученому-геодезисту Валерию Качину по делу о госизмене.

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