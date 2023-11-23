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Гладков сообщил о возвращении жителей, уехавших из-за обстрелов

Гладков: почти все жители Белгородской области, уехавшие из-за обстрелов, уже вернулись

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что почти все жители, которые покидали свои дома из-за обстрелов, вернулись к себе домой. Об этом сообщает РИА Новости.

«К сожалению, есть семьи, которые трудоустроились и остались в других регионах. Это самое тяжелое для меня», — сообщил Гладков.

Он также отметил, что в области стараются как можно быстрее восстановить жилье для людей.

Ранее сообщалось, что дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины атаковал село Козинка Грайворонского городского округа Белгородской области, пострадал один человек. Отмечается, что в результате падения БПЛА и его детонации мужчина получил осколочные ранения нижних конечностей. Его доставили в Центральную районную больницу. В данный момент врачи оказывают ему всю необходимую помощь, подчеркнул он. Губернатор добавил, что в результате взрыва беспилотника также был поврежден автомобиль.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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