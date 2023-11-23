Российские ученые, компании и регионы стали лауреатами премии «Лидеры ИИ»

Трое российских ученых, пять компаний и девять регионов страны стали лауреатами первой Национальной премии «Лидеры искусственного интеллекта». Их награждение прошло в рамках международной конференции по искусственному интеллекту и машинному обучению AI Journey.

Отмечается, что в церемонии вручения премии приняли участие зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев и генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко.

«Учредить премию за разработку прорывных решений и успешное внедрение технологий ИИ поручил президент Владимир Путин на прошлом Форуме AIJ. В этом году на ее соискание было подано около 300 проектов. Уверен, с каждым годом их число будет расти. Отечественные ИИ-решения уже успешно применяют на практике. Около 70% наших компаний запустили бизнес-процессы по обеспечению их безопасного использования, а регионы в свою очередь создают благоприятные условия для внедрения технологий ИИ», — отметил Чернышенко.

Отмечается, что каждый из трех лауреатов в категории «Премия ученым» получил денежное вознаграждение в размере 1 млн рублей за вклад в научное сообщество в изучении ИИ.

По словам Шадаева, 167 заявок, поданных в категории «Премия компаниям» показывает, что в России много смелых, прогрессивных компаний, которые не боятся экспериментировать и внедрять новые технологии. Премию «Лидеры ИИ» вручили пяти компаниям, которые успешно внедрили системы ИИ в свои бизнес-процессы с наибольшим экономическим эффектом и возможностями для тиражирования в отрасли.

Лауреатами в категории «Премия регионам» стали субъекты, которые успешно решают общественно значимые задачи с помощью проектов на основе машинного обучения и анализа данных. Среди регионов премией были отмечены Татарстан, Липецкая область, Сахалинская область, Башкория, Югра, Белгородская область, Москва, Якутия и Тюменская область.

«Большое количество полученных заявок на участие в премии и высокая конкуренция показывают, что искусственный интеллект внедряется не только в компаниях альянса, но и во множестве других, в том числе небольших, отечественных компаний, и что массовое внедрение ИИ, о котором ранее говорил президент РФ, уже начинается», – отметил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Напомним, премия организована АНО «Цифровая экономика» и ассоциацией «Альянс в сфере искусственного интеллекта» при поддержке правительства РФ. Она призвана отметить выдающиеся примеры внедрения искусственного интеллекта в коммерческих и государственных проектах, а также прорывные исследования в области ИИ.