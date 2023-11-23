Россиянин с ребенком сбежал от бывшей жены через окно из детского сада

Семейный конфликт двух бывших супругов в Набережных Челнах закончился вызовом полиции из-за скандала родителей одного из воспитанников. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

Инцидент произошел в одном из детских садов Набережных Челнов, женщина приехала забирать шестилетнего сына из детского сада и столкнулась в группе с бывшим мужем, который отказался отдавать ей ребенка.

Бывшие супруги долго ругались, тогда отец взял ребенка, закрылся в медпункте и вместе с мальчиком сбежал через окно — в холод и без куртки.

Родители делят сына уже почти три года, после развода мальчик остался с матерью, женщина запрещала ему видеться с отцом. Прошлой зимой бывший супруг забрал ребенка из детсада в Нижнем Новгороде, где ранее проживала семья и увез к себе на родину в Татарстан, женщине пришлось перебраться ближе к сыну.

Ранее россиянка решила не забирать дочерей из отделения полиции из-за плохого поведения.