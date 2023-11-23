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МВД РФ разыскивает либертарианца Михаила Светова*

МВД России объявило в розыск либертарианца Михаила Светова

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Илья Питалев/РИА Новости

МВД России объявило в розыск лидера организации «Гражданское общество», активиста Либертарианской партии Михаила Светова (признан в РФ иностранным агентом), в отношении которого ранее возбуждено уголовное дело о реабилитации нацизма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу данных ведомства.

«Светов Михаил Владимирович разыскивается по статье УК», — указывается в разыскной базе.

При этом там не сообщается, по какой статье ведется розыск.

До этого Савеловский суд Москвы оштрафовал либертарианца на 40 тысяч рублей за отсутствие плашки иностранного агента.

В августе Следственный комитет возбудил дело о реабилитации нацизма в отношении Светова. Сам он, комментируя возбуждение уголовного дела против него в социальных сетях, предположил, что оно было заведено за песню Ореста Лютого про лидера украинских националистов Степана Бандеру.

Ранее в Госдуме предложили запретить выдавать кредиты иноагентам.

*  признан в РФ иностранным агентом
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