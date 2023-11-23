Суд оштрафовал Google на 4 млн рублей за отказ убрать из YouTube фейки об СВО

Таганский суд Москвы оштрафовал на 4 миллиона рублей американскую компанию Google за неудаление видеороликов с ложной информацией о действиях Вооруженных сил России в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в пресс-службе Таганского районного суда Москвы, пишет РИА Новости.

«Google LLC признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ», — огласила приговор судья Марина Орлова.

В качестве административного штрафа юрлицу назначили 4 миллиона рублей, уточняется в публикации.

До этого «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Таганского районного суда Москвы, что на компанию Google наложили штраф в размере 15 млн руб. за то, что она не выполнила требование о локализации персональных данных российских пользователей на территории РФ. Это уже третий штраф, который суд вынес Google по этой статье. В августе 2021 года компания была оштрафована на 3 млн руб., а в июне 2022 года — на 15 млн руб. за то же самое правонарушение.

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