Волонтеры обсудят идеи празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне

В Музее Победы на Поклонной горе прошло открытие слета участников движения «Волонтеры Победы» из новых субъектов России «Это Родина моя!». Для обсуждения идей празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне на территории новых регионов России в столицу приехали 100 представителей добровольческого движения из Донбасса и Новороссии, сообщили организаторы слета.

В своем обращении, направленном в адрес участников, первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко отметил, что на протяжении 8 лет всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» объединяет сотни тысяч неравнодушных людей, защищающих историческую правду в России и за рубежом.

«Все эти годы «Волонтеров Победы» помогают тем, кому это особенно важно. В числе первых по всей стране вы встали в поддержку жителей освобождаемых населенных пунктов и занялись помощью новым субъектам Российской Федерации», — подчеркнул Кириенко.

Он назвал колоссальной работой деятельность волонтеров из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей по восстановлению исторической правды и организации просветительских патриотических мероприятий для молодежи.

«Вы бережно относитесь к великой памяти о подвиге Героев, будь то шефство над Саур-Могилой или же вручение Георгиевских лент на недавно освобожденных территориях. Даже под обстрелами вы навещаете ветеранов Великой Отечественной войны, многие из которых доверяют вам как своим родным, помогаете участникам специальной военной операции, доставляете гуманитарную помощь нуждающимся», — добавил Кириенко.

Исполнительный директор движения «Волонтеры Победы» Анастасия Рябова констатировала, участники организации на Донбассе навещают ветеранов, проводят памятные мероприятия, заботятся о памятниках и мемориалах.

«В прошлом году отделения движения появились в Запорожской и Херсонской областях. И очень символично, что спустя год после того, как «Волонтеры Победы» появились во всех 4 новых субъектах, мы вместе собрались на этом слете. Все, кто присутствует сегодня здесь, любят и ценят историю нашей Родины и не дадут ее переписать», — заявила она.

Организаторы слета сообщили, что добровольцы примут участие в культурной и образовательной программе, направленной на сохранение исторической памяти, изучение истории России, обучение технологиям организации мероприятий и формирования команд.

Особое внимание уделят подготовке к 80-летию Победы. Участники встретятся с федеральными экспертами и гостями, ветеранами Великой Отечественной войны, бойцами специальной военной операции, представителями власти и общественными деятелями.