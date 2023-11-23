В МТПП сочли необходимым принятие бюджета Москвы на 2024 год в короткие сроки

Принятие бюджета Москвы на 2024 год в столь короткие сроки, учитывая общую экономическую нестабильность в мире и санкционное давление на Россию, было объективно необходимо. Об этом заявил вице-президент Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Сурен Варданян.

Он считает важным, что бюджет сохранил социальную направленность, так как более 50% направлено именно на эту сферу. Также он подчеркнул, что город продолжает уделять особое внимание развитию реального сектора экономики.

«Это промышленный сектор, обрабатывающая промышленность, инновационная промышленность, то, что связано с ИТ-технологиями, фармакологией, фотоникой и микроэлектроникой. Также идет достаточно серьезное вложение в развитие инфраструктуры, потому что город не может без этого развиваться, в том числе экономически. То, что сохранены и продолжаются вложения в развитие инфраструктуры — очень важно», — сказал Варданян.

Кроме того, вице-президент МТПП обратил внимание на продолжающиеся вложения в образование. По его мнению, проблема наличия профессиональных кадров принципиальна.

«Вложения не только в школу, но и в развитие профессионального образования, в данном случае закупка соответствующего оборудования для образовательных учреждений и повышение обеспеченности образовательных учреждений — это тоже очень важная тема», — отметил Варданян.

При этом он подчеркнул, что сфера здравоохранения также является важным аспектом вложений. По его мнению, на экономике любого предприятия будут сказываться кадровые нехватки из-за болезней сотрудников.

Варданян отметил, что в принятом бюджете город сохраняет понятие комплексного развития территории. Он уточнил, что в это направление входит модернизация промзон и строительство новых жилых кварталов при условии необходимости создания там рабочих мест.

«Можно выделить еще развитие туристической индустрии. В нее также вкладываются деньги. Кроме того, что это бизнес, это еще и повышение инвестиционной привлекательности города, потому что у людей, смотря на этот город, его красоту и комфортность, появляется интерес к присутствию на этой площадке. В данном случае это серьезное вложение в создание привлекательности такой территории, как город Москва», — заключил вице-президент МТПП.

Ранее сообщалось, что директор ТЦСО «Коломенское», депутат Мосгордумы Ольга Мельникова назвала бюджет Москвы в 2024 году социально направленным. По ее словам, на социальную поддержку москвичей в бюджете 2024 года заложено свыше 600 млрд рублей.