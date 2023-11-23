Диетолог рассказала, почему нельзя часто есть пельмени

Пельмени, купленные в магазине, нельзя есть слишком часто, потому что это может повысить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения и сахарного диабета. Об этом «Москве 24» рассказала главный диетолог Депздрава Москвы Антонина Стародубова.

Она пояснила, что данное блюдо является достаточно калорийным. Кроме того, в нем содержатся жиры животного происхождения с высоким содержанием насыщенных жирных кислот, количество которых в рационе необходимо ограничить.

«Пельмени в классическом исполнении — достаточно тяжелая для усвоения пища, поэтому для детей рекомендуется выбирать специальные, предназначенные для питания с трех лет. Людям с различными хроническими заболеваниями по вопросам употребления в пищу тех или иных продуктов и блюд необходимо проконсультироваться с врачом», — отметила Стародубова.

Диетолог отметила, что «демонизировать» пельмени не стоит. По ее словам, иногда можно позволять себе съедать порцию в 200–250 граммов.

23 ноября сообщалось, что Роскачество обнаружило в продаваемых в России пельменях кишечную палочку и патогенные бактерии — листерии и сальмонеллы. Организация исследовала пельмени 20 популярных торговых марок по 587 показателям качества и безопасности.

Ранее врачи объяснили, чем опасны обнаруженные в покупных пельменях патогенные бактерии.