В Минюсте анонсировали штрафы за распространение материалов иноагентов

Заместитель министра юстиции РФ Олег Свириденко заявил, что к лицам, распространяющим материалы иноагентов без маркировки, будут применяться штрафы в 300-500 тыс. рублей. Его слова в ходе круглого стола на тему «Регулирование статуса иноагента» на международной научно-практической конференции «Державинские чтения» передает ТАСС.

По словам Свириденко, речь идет не о самих иноагентах, а о лицах, которые умышленно либо неумышленно как-то помогают иноагентам или поддерживают их. Он указал, что сейчас сотрудники ведомства получили полномочия «некой профилактики».

«Мы предупреждаем, и если в течение месяца нет реагирования, то 300-500 тыс. штрафа на первое время. Потом мы можем дойти до дальнейшего развития этого института», — сказал он, добавив, что это касается библиотек, книг, университетов, телевидения и всего т.д.

До этого глава «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» и автор жалоб на звезд Виталий Бородин предложил запретить въезд в страну россиянам со статусом иноагента, направив соответствующее письмо председателю Госдумы Вячеславу Володину. По мнению Бородина, в Россию не могут въезжать иноагенты, проживающие за границей и критикующие власти России. Соавтор закона об иноагентах Андрей Альшевских указал, что инициатива главы ФПБК противоречит Конституции. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме предложили ужесточить законы об иноагентах.