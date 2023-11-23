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Турецкие спецслужбы спасли взломавшего «Железный купол» хакера

Sabah: спецслужбы Турции спасли хакера, взломавшего «Железный купол»

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Турецкое Национальное управление разведки спасло из рук «Моссада» хакера, взломавшего израильскую систему зенитно-ракетного комплекса «Железный купол» в 2015 и 2016 годах. Об этом пишет турецкая газета Sabah.

По данным издания, человеком, взломавшим систему, является хакер Омар А. В 2020 году он перебрался в Стамбул через Египет. Спецслужбы Израиля пытались несколько раз выйти на связь с хакером под предлогом предложения о работе, однако турецкая разведка предупредила хакера о необходимости оставаться в Турции.

В сентябре 2022 года Омар А. отправился в отпуск в Малайзию, где был пойман «Моссадом». В итоге спецслужбы Турции связались с малайзийскими коллегами и провели штурм дома, где удерживался хакер. В настоящее время он находится в Турции в безопасном месте.

До этого израильская хакерская группировка WeRedEvils сообщила о взломе системы управления проектами нефтяной инфраструктуры Ирана. По данным издания Jerusalem Post, взломанная система обеспечивала поставки топлива и нефти по всему Ирану.

9 октября индийская газета Daily News and Analysis писала, что в развернувшейся после начала вооруженного конфликта между Израилем и ХАМАС настоящей международной кибервойне хакеры из Индии выступили на израильской стороне.

Ранее «Газета.Ru» писала о том, что хакеры начали терять интерес к России.

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