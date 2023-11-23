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Омский подросток выдумал историю о том, как его выгнали из маршрутки

РИА Новости: в Омске школьник выдумал историю о том, что его выгнали из маршрутки

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История о якобы выгнанном из маршрутки в мороз школьнике в Омске оказалась выдумкой, мальчик придумал эту историю, чтобы погулять с друзьями. Об этом сообщает РИА Новости.

16-летний школьник обратился в полицию 22 ноября, он рассказал, что ехал в маршрутке «Омск — рабочий поселок Таврическое» и не уступил место пенсионерке, тогда один их пассажиров насильно вытолкал его из транспорта, юноша утверждал, что он оказался на трассе в мороз в нескольких километрах от дома.

Школьник позвонил матери, родители забрали его домой и обратились в полицию, после беседы с правоохранителями выяснилось, что молодой человек выдумал историю.

«С парнем переговорили, он признался, что все наврал бабушке, а та позвонила маме. Потому что задержался домой с учебы, он учится в городе. Есть видео со звуком из салона маршрутки, где мальчика никто не трогает и не просит уступить место и тем более не выгоняет. Он сам просит остановить маршрутку на развилке, где якобы должны были ждать его друзья, и выходит», — сообщает РИА Новости.

Ранее в Саратове ребенка заставили трижды оплатить билет и высадили из автобуса в метель.

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