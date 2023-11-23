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Исследование показало, что две трети россиян считают себя метеозависимыми

Tiburon Research: 64% россиян считают себя метеозависимыми

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Илья Питалев/РИА Новости

Почти половина россиян (49%) проверяют прогноз погоды раз в день, а более четверти опрошенных (28%) делают это несколько раз в день. Соответствующие данные приводит российская исследовательская компания Tiburon Research, которая опросила более 1,2 тыс. респондентов в возрасте 18–55 лет. Результаты исследования есть в распоряжении «Газеты.Ru».

64% участников опроса отметили, что погода скорее или зачастую влияет на их настроение и эмоциональное состояние. При этом 36% указали, что считают себя метеозависимыми, но при этом не испытывают из-за этого неприятных ощущений. Еще 28% метеозависимых россиян рассказали, что из-за плохой погоды они испытывают значительный дискомфорт.

Главные показатели, на которые жители России обращают внимание при проверке прогноза, — температура и осадки. Россияне реже обращают внимание на то, как ощущается температура, скорость и направление ветра. На более специфичные показатели погоды жители России обращают внимание только в случае необходимости — например, если идут в поход или собираются заняться водными видами спорта.

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