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Жители города в Северной Ирландии пожаловались на странный шум, мешающий спать но ночам

Oddity Central: странный шум по ночам мешает спать жителям североирландского города

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RTÉ News

Жителей североирландского города беспокоит странный шум, который мешает им спать по ночам, пишет Oddity Central. Теперь полицейские пытаются установить источник звука.

Жители Омы, небольшого города в Северной Ирландии, рассказали, что в последнее время им мешает спать по ночам странный гул. Шум, который отличается от звука проезжающих мимо машин, можно услышать в час ночи.

После многочисленных жалоб граждан полицейские начали расследование, цель которого установить источник шума. Однако на данный момент у офицеров нет какой-либо информации по этому поводу.

«Территория, на которой зафиксирован шум, слишком большая. Трудно определить источник», — говорится в сообщении властей.

Сами жители выдвигают различные теории по поводу природы звуков. Некоторые люди считают, что шум исходит от сельскохозяйственного или фабричного оборудования, другие же уверены, что в этом виноваты НЛО.

Ранее ученые установили вероятный источник загадочного звука в стратосфере.

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