Жители города в Северной Ирландии пожаловались на странный шум, мешающий спать но ночам

Жителей североирландского города беспокоит странный шум, который мешает им спать по ночам, пишет Oddity Central. Теперь полицейские пытаются установить источник звука.

Жители Омы, небольшого города в Северной Ирландии, рассказали, что в последнее время им мешает спать по ночам странный гул. Шум, который отличается от звука проезжающих мимо машин, можно услышать в час ночи.

После многочисленных жалоб граждан полицейские начали расследование, цель которого установить источник шума. Однако на данный момент у офицеров нет какой-либо информации по этому поводу.

«Территория, на которой зафиксирован шум, слишком большая. Трудно определить источник», — говорится в сообщении властей.

Сами жители выдвигают различные теории по поводу природы звуков. Некоторые люди считают, что шум исходит от сельскохозяйственного или фабричного оборудования, другие же уверены, что в этом виноваты НЛО.

Ранее ученые установили вероятный источник загадочного звука в стратосфере.