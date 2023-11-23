В гордуме Екатеринбурга оценили фразу коллеги «Денег нет — ходи пешком»

Депутат Городской думы Екатеринбурга от КПРФ Виктория Ивачева в разговоре с «Газетой.Ru» назвала негуманными слова своего коллеги Александра Колесникова, призвавшего повысить тарифы на проезд в общественном транспорте, а недовольным — ходить пешком. Ивачева считает, что «люди у нас достаточно тяжело живут», поэтому цены на проезд расти не должны.

«Мы к этим фразам уже привыкли, зная, что в его характере такое сказать, пусть его избиратели судят его потом. Мы не поддерживаем такие предложения. Если бы он предложил сделать льготный проезд нашим детям, нашим школьникам, которые вынуждены ездить в школы, в свои кружки, я бы поддержала это решение. А так, повышение проезда для граждан и ходить пешком — это хорошо для здоровья, но все-таки, мне кажется, негуманно», — сказала она.

По мнению Ивачевой, повышение стоимости проезда не лучшим образом скажется на жителях Екатеринбурга, которые регулярно используют общественный транспорт — «людям и так тяжело».

«Повышение стоимости проезда очень обременяет наших граждан, которые обложены различными платежами. Для родителей, у которых дети, школа, дополнительное образование детей, секции, которые обеспечиваются за счет родителей, детский проезд тоже за счет родителей, никаких льгот сейчас наши дети не имеют. Мы систематически выступаем за облегчение нагрузки на наших граждан, потому что социально-экономическая ситуация, инфляция, которая заявляется ежегодно, мы понимаем, люди у нас достаточно тяжело живут. Любое повышение, особенно для тех, кто ежедневно пользуется транспортом, мне кажется, скажется на кошельке не лучшим образом», — пояснила она.

Во время заседания комиссии по бюджету и экономическому развитию в Екатеринбургской городской думе депутат Александр Колесников, возглавляющий в думе комиссию по городскому хозяйству, призвал поднять тариф на проезд в общественном транспорте. Всем несогласным с повышением цен он предложил передвигаться пешком. Он считает, что повышение стоимости проезда позволит поднять зарплаты водителям и привлечь на работу новых сотрудников.

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