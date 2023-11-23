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Российский школьник провалился в открытый люк

В Екатеринбурге школьник провалился в открытый колодец

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rybinsk_overheard/VK

В Екатеринбурге девятилетний мальчик упал в открытый колодец. Об этом сообщает издание E1.ru.

Инцидент произошел 22 ноября на пересечении улиц Ангарская и Техническая. Как рассказала мать пострадавшего ребенка, ее сын вместе с друзьями возвращался домой из школы, когда оступился и упал в открытый люк, расположенный у пешеходного перехода.

«Он зацепился и повис, одноклассники пытались его вытащить, но сил не хватило. Он кричал: «Помогите!»», — поделилась женщина.

Выбраться из колодца ребенку помогли проходившие мимо молодые люди.

Мать школьника рассказала, что при падении сын ударился головой. Серьезных травм, по словам женщины, у мальчика нет, он отделался гигантским синяком на лбу.

Ранее в чебялинском поселке 11-летний ребенок упал в пятиметровый колодец.

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