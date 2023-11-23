Госдуме посоветовали принять закон о наказании добровольцев за нарушения против службы

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал и посоветовал депутатам принять законопроект о введении уголовной ответственности за преступления против военной службы для участников добровольческих формирований. Об этом сообщает ТАСС.

«Рекомендовать Государственной думе принять в первом чтении проект федерального закона. <…>» — говорится в решении комитета.

В нем также указано, что Госдуме следует внести рассмотрение законопроекта в график на 28 ноября.

Законопроект, предполагающий расширение наказаний для добровольцев, в ноябре внесла в Думу группа парламентариев во главе с руководителем комитета по обороне Андреем Караполовым.

Документ предполагает изменение Уголовного и Уголовного-процессуального кодексов. Их хотят дополнить поправками о том, что наказания за преступления против военной службы распространяются на добровольцев.

В список таких преступлений входят неисполнение приказа, насилие в отношении начальника, дезертирство, уклонение от исполнения обязанностей путем симуляции и ряд других.

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