Опубликовано видео, снятое после ранения журналиста «России 24» Максудова

Телеканал «Звезда» опубликовал видео, снятое сразу после того, как журналист телеканала «Россия 24» Борис Максудов получил ранение в результате действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области.

На кадрах видно, как пострадавшему журналисту оказывают медицинскую помощь и транспортируют его в машину скорой помощи.

22 ноября Минобороны РФ сообщало, что на российскую съемочную группу в Запорожской области был сброшен с дрона осколочный боеприпас. В результате был ранен корреспондент Борис Максудов, его отвезли в военный госпиталь. В сообщении Минобороны отмечалось, что он был оперативно эвакуирован в госпиталь и угрозы его жизни нет.

На следующий день стало известно, что 23 ноября в шесть утра Максудов скончался от полученных ранений.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал большой трагедией гибель журналиста. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила соболезнования в связи со смертью корреспондента.

Ранее сообщалось, что раненному в Донецке журналисту «Известий» сделали операцию.