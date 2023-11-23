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Опубликовано видео, снятое после ранения журналиста «России 24» Максудова

В сети появилось видео, снятое сразу после ранения журналиста Максудова

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Борис Максудов/VK

Телеканал «Звезда» опубликовал видео, снятое сразу после того, как журналист телеканала «Россия 24» Борис Максудов получил ранение в результате действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области.

На кадрах видно, как пострадавшему журналисту оказывают медицинскую помощь и транспортируют его в машину скорой помощи.

22 ноября Минобороны РФ сообщало, что на российскую съемочную группу в Запорожской области был сброшен с дрона осколочный боеприпас. В результате был ранен корреспондент Борис Максудов, его отвезли в военный госпиталь. В сообщении Минобороны отмечалось, что он был оперативно эвакуирован в госпиталь и угрозы его жизни нет.

На следующий день стало известно, что 23 ноября в шесть утра Максудов скончался от полученных ранений.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал большой трагедией гибель журналиста. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила соболезнования в связи со смертью корреспондента.

Ранее сообщалось, что раненному в Донецке журналисту «Известий» сделали операцию.

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