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Кореянка пожаловалась, что у нее аллергия «практически на все»

New York Post: жительница Южной Кореи рассказала, что у нее больше 37 видов аллергии

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joanneffan/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Жительница Южной Кореи пожаловалась, что у нее есть аллергия «практически на все», пишет New York Post.

Джоан Фан из Сеула рассказала, что каждый день она вынуждена внимательно следить за тем, что ест, потому что у нее больше 37 видов аллергии.

«Я говорю 37 аллергий просто потому, что это мое любимое число. На самом деле их намного больше», — прокомментировала 21-летняя кореянка.

Кроме того, в прошлом месяце она сдала в клинике новый тест и узнала, что у нее появились новые аллергены.

«На некоторые фрукты, на которые у меня раньше не было аллергии, например на грейпфрут, теперь наблюдаются реакции», — жалуется женщина.

Джоан добавила, что обычно симптомы аллергии проявляют себя через 10 минут после того, как съесть аллерген.

«Я начинаю чесаться и чувствую, что мне становится очень жарко», — рассказала Фан.

Кореянка также отмечает, что приступы аллергии негативно сказываются на ее внешности.

«Люди видят и спрашивают меня, что случилось с моим лицом», — переживает Джоан

Ранее врачи разработали зубную пасту против тяжелой формы аллергии.

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