Легитимность выборов в России за последние три года выросла на 15 процентных пунктов

Легитимность выборов за последние три года возросла на 15 процентных пунктов, следует из результатов исследования всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Руководитель департамента политических исследований ВЦИОМ Михаил Мамонов в рамках панельной дискуссии «Мифы о России – фейки о выборах» представил результаты социологических замеров. Он рассказал, что с 2020 по 2023 годы группа тех, кто доверяет результатам выборов, увеличилась на 15 процентных пунктов. По словам социолога, в этом году порядка 61% россиян заявили, что считают выборы легитимными, а 33% склонны сомневаться в честности результатов голосования

«При этом, когда мы спрашиваем у россиян, которые сомневаются в легитимности голосования, сталкивались ли они с опытом негативного отношения к выборам, то о таком опыте говорят единицы. Это говорит о том, что у этих людей сформировалась определенная установка», — отметил он.

Член ЦИК России Павел Андреев рассказал, что в 2016 году 8% из 2 тыс. поступивших сообщений о нарушениях подтвердились. А в 2021 из 5 тыс. сообщений подтвердились лишь 2,7%.

«При относительной стабильности, процент фейков неумолимо растет», – отметил член ЦИК.

Андреев добавил, что при отсутствии реальных нарушений оппоненты просто заполняют информационный поток, занимаются вбросом фейков.

«По мере продвижения выборного периода интенсивность фейков будет только нарастать. Но, несмотря на колоссальный ресурс, который вкладывают противники в подрыв доверия к выборам, цифры доверия и явка растут», – заключил он.

Опрос ВЦИОМ проводился в августе 2023 года методом телефонного интервью. В нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.