На Украине сотрудники военкомата напали на мужчину

На Украине трое человек в военной форме напали на мужчину при попытке вручения повестки. Об этом пишет издание «Страна.ua».

По данным СМИ, все случилось в городе Дрогобыч во Львовской области Украины. Инцидент, который попал на видео, назвали очередным актом «силовой мобилизации».

На кадрах трое мужчин в военной форме, предположительно представители территориального центра комплектования и социальной поддержки, напали на гражданина и повалили его на землю.

17 ноября сообщалось, что около 20 тысяч украинских мужчин, призванных на военную службу в ходе мобилизации, нелегально покинули страну. Еще 21 тысяча человек пыталась покинуть страну, однако они были задержаны силовыми службами. Из них 14 тысяч человек намеревались пересечь границу в обход погранпунктов, остальные пытались выехать из страны с помощью поддельных документов, подтверждающих наличие серьезного заболевания.

Согласно данным Евростата, с 24 февраля 2022 года с Украины в страны Европейского союза приехали 650 тыс. мужчин призывного возраста. Уточняется, что это только число официально зарегистрированных мужчин, которые покинули Украину после начала спецоперации РФ.

Ранее в Генпрокуратуре Украины признали массовое дезертирство в ВСУ.