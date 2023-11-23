Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Украинцам порекомендовали готовиться к отключениям электроэнергии

Украинцев призвали готовиться к введению графиков отключения электроэнергии

close
100%
Depositphotos

Директор украинского Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что на Украине могут ввести графики отключений электроэнергии. Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала «Киев 24».

«Очень много есть расчетов, очень много разных сценариев, как могут развиваться события, но я думаю, что при среднесуточной температуре где-то минус восемь — минус десять градусов, именно среднесуточной, к сожалению, придется применять графики. И к этому украинцам нужно быть готовыми», – сказал Харченко.

Накануне в национальной энергетической компании «Укрэнерго» сообщили, что на территории Украины зафиксировали дефицит электроэнергии.

Ранее директор украинского Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что следующие несколько лет Украину ждут огромные трудности из-за проблем с энергетикой.

По его словам, тепловая энергетика является большой бедой для Украины, так как она в стране по большей части угольная.

До этого премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна готова к отопительному сезону «почти на 100%».

Ранее на Украине предложили заключенным вырабатывать электричество на велогенераторах.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий