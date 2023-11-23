Украинцам порекомендовали готовиться к отключениям электроэнергии

Директор украинского Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что на Украине могут ввести графики отключений электроэнергии. Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала «Киев 24».

«Очень много есть расчетов, очень много разных сценариев, как могут развиваться события, но я думаю, что при среднесуточной температуре где-то минус восемь — минус десять градусов, именно среднесуточной, к сожалению, придется применять графики. И к этому украинцам нужно быть готовыми», – сказал Харченко.

Накануне в национальной энергетической компании «Укрэнерго» сообщили, что на территории Украины зафиксировали дефицит электроэнергии.

Ранее директор украинского Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что следующие несколько лет Украину ждут огромные трудности из-за проблем с энергетикой.

По его словам, тепловая энергетика является большой бедой для Украины, так как она в стране по большей части угольная.

До этого премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна готова к отопительному сезону «почти на 100%».

Ранее на Украине предложили заключенным вырабатывать электричество на велогенераторах.