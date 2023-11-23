Таможенники поймали женщину, пытавшуюся провезти через границу 112 тыс. фунтов стерлингов

В московском аэропорту Домодедово таможенники поймали женщину, которая пыталась незаконно провезти через границу 112 тыс. фунтов стерлингов. Об этом сообщает ФТС России.

Женщину, которая планировала лететь в Азербайджан, сотрудники таможни остановили в зеленом коридоре. Она рассказала, что перевозит 8,5 тыс. фунтов стерлингов и 7 тыс. рублей.

Однако в ходе досмотра багажа пассажирки среди наборов для шитья были обнаружены две картонные коробки — внутри находилось 95 тыс. фунтов. В обложке ежедневника и косметичке таможенники нашли еще 9,5 тыс. и 7,5 тыс. фунтов стерлингов.

«Сейчас из России временно запрещено вывозить валюту в эквиваленте свыше 10 тыс. долларов (женщина перевозила в 14 раз больше). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — рассказали в службе.

Ранее таможенники в Домодедово поймали американского бизнесмена с котенком сервала.