В Минэнерго назвали причину ЧП на электроподстанции в Подмосковье

Замыкание на электроподстанции в Подмосковье около Лыткарино случилось из-за того, что строительный кран на гусеничном ходу повредил воздушную линию электропередачи. Спецтехника перемещалась с нарушением норм безопасности, не опуская стрелу, рассказали телеканалу «360» в пресс-службе Минэнерго Московской области.

Кран задел провода в 1:12. В результате нарушилось электроснабжение у жителей городских округов Ленинский, Жуковский, Домодедово, сообщили в ведомстве. По их данным, сотрудники компании «Россети Московский регион» сразу выехали на место и восстановили снабжение домов электричеством по резервной схеме. Сейчас перебоев с электричеством нет.

Напомним, сегодня жителей подмосковного Лыткарино испугали яркие вспышки и звуки взрывов в небе. Позднее выяснилось, что их причиной стало замыкание на местной подстанции.

Ранее сообщалось о жителе Сибири, который разбирал трансформаторные подстанции, чтобы люди больше общались. Он вывел из строя три трансформаторные подстанции, снабжающие электроэнергией множество квартир.